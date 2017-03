Glazba

Odlazak djeda električne gitare

Legenda Rock and rolla Chuck Berry umro je u 91. godini. Vijest o smrti objavila je policija američke savezne države Missouri. Slavni glazbenik pronađen je mrtav u subotu. Berry je poznat po nizu pionirskih hitova koji su uvelike utjecali na zvuk rock glazbe, kao što su Roll Over Beethoven . Osvojio je Grammy za životno djelo 1984. godine, a bio je i jedan od prvih koji su ušli u Rock and Roll Hall of Fame 1986. godine. » Večernji