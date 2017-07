LG G6 - dobar, iako malo čudan smartfon

ICT

Novo odijelo

Novi LG G6 otporan je na vodu i prašinu u određenoj mjeri (dubina do 1,5 metara, na do 30 minuta). IPS LCD zaslon QHD razlučivosti od 5,7 inča jedan je od aduta. G6 pogoni nešto stariji čipset Snapdragon 821, po čemu zaostaje za većinom ovogodišnjih top modela koji imaju ili će imati Snapdragon 835, no radi bez greške, brz je i pouzdan. Također, ima dvije kamere od 13 megapiksela i nezamjenjivu bateriju. Kažu da je kao Galaxy S8 samo jeftiniji. » T-Portal