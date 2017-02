Libija: More donijelo leševe 74 migranta

Crna kronika, Svijet

Na plaži grada Zawiye na zapadu Libije more je na obalu donijelo leševe 84 migranta, a Crveni polumjesec pribojava se i većeg broja poginulih jer je u blizini pronađen probušeni gumeni čamac u koje obično stane 120 ljudi. U petak i subotu libijska obalna straža spasila je oko 500 migranata s mora, a krijumčari su počeli koristiti ovakve gumene čamce i u njih gurati i do 180 ljudi, što dramatično povećava rizik od nesreća. Prošle je godine zabilježen rekordan broj utapanja migranata - službeno je 4.579 utopljenih, no pretpostavka je da je poginulih bilo i više. Godinu ranije bilo je 2.869 utopljenika, a 2014. godine njih 3.161. U siječnju ove godine utopile su se 224 osobe, što je daleko navjeći broj u nekom mjesecu unazad nekoliko godina » Time