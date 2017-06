Lijepa inicijativa upalila - na Jadran će stotine obitelji s bolesnom djecom

Aktivizam, Društvo, Hrvatska

Primi me za ruku...

Incijativa Bračanke Vjere Matulić Iznajmljivači sa srcem u kojoj je ponudila smještaj u svom jednom i jedinom apartmanu totalno je upalila. Ona je svoj apartman preko Facebooka ponudila obitelji s bolesnim djetetom i brzo se našla jedna, iz Sarajeva, koja će na more dovesti i baku :-). Akcija se vrlo brzo proširila, uključilo se 1.500 iznajmljivača , a kako bi ljudi lakše došli do mora uključili su se i prijevoznici besplatnim ili jeftinim prijevozom ( Večernji ). Vijest se proširila preko BiH do Srbije pa bolesna dječica dolaze i otamo...