Lijepom gestom prema bivšoj supruzi uči sinove da budu dobri muškarci

Internetom se širi dirljiva poruka muškarca o tome zašto je brižan prema svojoj bivšoj supruzi, majci njegova dva sina. "Mojoj bivšoj supruzi danas je rođendan, pa sam se probudio ranije i odnio cvijeće, čestitke i poklon, kako bi joj klinci to mogli dati. Pomogao sam im i da joj naprave doručak. Po običaju, netko me pitao zašto dovraga još uvijek stalno radim stvari za nju. To me živcira. Pa ću vam objasniti. Ja odgajam dva mala muškarca. Primjer koji im ja dajem svojim odnosom prema njihovoj mami će uvelike oblikovati njihov način percipiranja žena i odnošenja s njima te percipiranja veza. Mislim da čak i više u mom slučaju, jer smo razvedeni. Stoga, ako nisi dobar primjer svojoj djeci, saberi se. Uzdigni se i budi primjer. Ovo je veće od tebe. Odgoji dobre muškarce. Odgoji snažne žene. Molim te. Svijet ih treba, sada više nego ikada."