U218

U2 je ovaj mjesec objavio svoj novi album 'Songs of Experience', a tim povodom i u čast dugotrajnosti benda Vulture je sastavio listu svih objavljenih pjesama U2 , osim ovih s posljednjeg albuma, od najlošije do najbolje. Na dnu je 'Boomerang II' jer "ne mora se svaku eksperimentalnu misao snimiti i objaviti", a na vrhu 'Where the Streets Have No Name' - "mogućnosti, aspiracija, inkarnacija radosti".