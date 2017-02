Livija Stanišić: Veseli me promjena nabolje u svojoj okolini

Aktivizam, Društvo, Hrvatska, Lifestyle, Politika, Zabava

"Kad mi je nečega dosta, zabrijem na prirodu i slušam si dobru glazbu. Neka gušteri, masoni i Donald Trump vladaju svijetom, ali me veseli kada vidim promjenu nabolje u svojoj okolini. To me ispunjava, veseli i daje osjećaj svrhe. Isto je s izbjeglicama ili UNICEF-om, Ne možeš spasiti cijeli svijet. Jedna osoba pomogne meni, ja njoj i tako ukrug", govori u intervjuu Livija Stanišić o svojim svestranim angažmanima i najavljuje karlovački dio kviza KOZin Kup autoceste 3.3. u Maloj sceni karlovačkog Hrvatskog doma. » Aktiviraj Karlovac