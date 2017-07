Ljudi koji idu na WC bez majice

Zabava, Zanimljivosti

Costanzin način

Ljubitelji Seinfelda sjećaju se epizode u kojoj otkrivamo da George Costanza obavlja veliku nuždu bez majice - video . Ispostavlja se da to nije samo smiješan skeč, nego običaj koji dosta ljudi prakticira. Dokazuje to i objava na Redditu u kojoj ljudi kažu da osim majice skidaju i cipele ili pak moraju skinuti sve sa sebe. Ne čine to zbog higijene, već zato da bi se osjećali ugodno. The Awl ima zanimljiv tekst o ovom "fenomenu".