Ljudi su ubili Aralsko jezero, a onda ga vratili u život

Veliki comeback

Aralsko jezero (ili more) bilo je 4. najveće jezero na svijetu do 1960-ih, kad je sovjetska vlada odlučila preusmjeriti rijeke Amu Darju i Sir Darju radi poljoprivrede. Do 2003. razina vode pala je za 22 metra, što je uništilo ribarstvo i naselja oko jezera čija se djelatnost na tome temeljila, a Svjetska banka 2005. pokrenula je financiranje brane koja je 10 godina kasnije jezero i njegove okolne stanovnike vratila u život. Priču o ekološkoj katastrofi koji su ljudi izazvali, ali zatim i popravili, dokumentirao je fotograf Didier Bizet, a donosi Wired