'Logan' zagrebao prvo mjesto američkog box officea

Hugh Jackman nakon Logana vjerojatno odlazi u penziju, barem što se njegovih Wolverine dana tiče, ali je za kraj dao sve od sebe. Barem tako kažu kritičari, film na Rotten Tomatoes ima preko 90% pozitivnih kritika. Kažu da je krvaviji i nasilniji od svih njegovih nastupa (bome i trailer obećava, u pozadini Johnny Cash pjeva), pa nije ni čudo da je ovog vikenda bio najgledaniji u američkim kinima i u džepove strpaodolara. Naši forumaši su nešto žešći kritičari, a ne suzdržavaju se ni od spoilera. Horor Get Out i dalje se solidno drži, a nova drama The Shack kritike ), inače ekranizacija nekakvog kršćanskog romana , vikend je završila na trećem mjestu. » EW