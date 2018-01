Lupiga: Zagubljene biografije gotovo polovice zastupnika u Saboru RH

Hrvatska, Politika

Bez papira

Ništa ne znamo o čak 462 zastupnika Hrvatskog sabora u razdoblju od 1990. do 2015. godine. To je tek nešto manje od ukupno 601 zastupnika koliko ih je bilo u sedam saziva Sabora do 2015. godine, a za koje na istraživačkoj platformi Centra za empirijska politološka istraživanja CEPIS postoje biografski podaci. Drugim riječima, gotovo o polovici osoba što su nas zastupale u tom razdoblju ne znamo ništa – često niti kada su počeli i koliko trajali njihovi mandati. » Lupiga