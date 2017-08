Svijet

Prevara

Kineske tekstilne tvrtke sve više koriste tvornice izvan svojih granica kako bi iskoristile jeftiniju radnu snagu, na isti način kao što to čini Zapad s Kinom. No, pritom oni varaju tržište - jer na odjeću stavljaju prepoznatljivu oznaku "Made in China", a robu umjesto njih ustvari proizvode izrabljeni radnici u Sjevernoj Koreji. » Reuters