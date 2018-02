Makedonija završila autocestu od Srbije do Grčke

Gospodarstvo, Regija, Svijet

Aleksandar autoputski

Završena je posljednja dionica autoceste od sjevera do juga Makedonije na paneuropskom Koridoru 10 - posljednja je sagrađena dionica od Demir Kapije do Smokvice, duga 28,2 kilometra, a otvorena će za promet biti u ožujku ( ovdje prikaz izgrađenih dionica). Uključivanjem u promet navedene dionice spojit će se trasa autoceste Koridora 10, kroz Makedoniju od graničnog prijelaza Tabanovce na sjeveru do Bogorodice na jugu zemlje, u dužini od 180 kilometara. Inače, bila se zvala autocesta Aleksandar Makedonski, ali su Grci prisilili Makedonce promijene naziv pa se sad zove Autocesta prijateljstva. » Večernje novosti