Maleni: Izložba o jednostavnosti emocije

Kultura, Zagreb

Šetnja po galerijama

"Lica nasmiješena, tužna, ozbiljna, jednostavnost koja je emotivna. Ogromne glave i velike oči koje nekad govore više nego bilo koje riječi. Ponekad me mnogo toga može fascinirati, ali kad krenem slikati, znam da je to prava stvar, pogotovo zato što ponekad nisam sto posto sigurna zašto to radim", kaže umjetnica Marija Matić u intervjuu za Vizkulturu o svojoj izložbi Maleni , koja se sutra otvara u zagrebačkoj Galeriji SC.