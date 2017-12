Malo drugačiji izbor: Najbolji filmovi 2017.

Film, Svijet

Novi glas daleko se vidi

Holivudski osjećaj za formu je većinom reakcionaran, gušeći, neprijateljski prema promjenama. Najbolji filmovi nisu oni koji uključuju nove glasove, nego oni koji uključuju glasove na nove načine, piše New Yorker u odličnom uvodu izbora 35 najboljih filmova ove godine. Svašta im je na listi - 'The Lost City of Z' Jamesa Graya, 'Logan Lucky' Stevena Soderbergha, 'Song to Song' Terrencea Malicka, 'Beach Rats' Elize Hittman, 'Phantom Thread' Paula Thomasa Andersona itd. » New Yorker