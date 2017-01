Marić: Vojni rok koštat će između 300 i 400 milijuna kuna

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Sve što vole mladi

"Hrvatski narod voli hrvatsku vojsku. To vidimo gdje god dođe do susreta ljudi s oružanim snagama. Ministar želi ovakvom idejom popularizirati oružane snage mladim ljudima. Novim ih generacijama i svima koji se ne sjećaju Domovinskog rata učiniti atraktivnima", rekao je premijer Andrej Plenković. Ministar financija Zdravko Marić na pitanje o financiranju ponovnog uvođenja vojnog roka,, podsjetio je kako je proračun Ministarstva obrane nakon niza godina povećan na 1,23 posto BDP-a."Ministarstvo u okviru svojih mogućnosti može napraviti određene preraspodjele, a i Vlada će iza toga stati dođe li do takve odluke", rekao je Marić. » Seebiz