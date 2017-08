Martin Shkreli, "najomraženiji čovjek u Americi" ide u zatvor

Crna kronika, Svijet, Zdravlje

Odlazak pharma broa

Prema pisanju New York Timesa , Martin Shkreli, najomraženiji čovjek u Americi, osuđen je zbog prijevare. Prijeti mu do 20 godina zatvora. Shkreli je optužen da je prevario mnoge investitore te da je koristio svoju farmaceutsku tvrtku Retrophin kako bi otplatio svoje privatne dugove. Portal Gizmodo piše kako "sada više nećemo morati slušati kupnji web domena od novinara koje je prezirao, o zlostavljanju žena ili o povećanjima troškova lijekova koji mogu spasiti život do apsurdnih iznosa i bez ikakvog kajanja". » Index