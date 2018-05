Maruška Vizek: Država se uplela pa će nam se Agrokor dogoditi opet

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Vatrom po vatri

Ako se država, koja je dio ortačkog kapitalizma, ide uplitati u taj proces u pokušaju da ga se sanira onda je vrlo izvjesno da nam se to dogodi opet. Ne možete uzrok problema liječiti istim metodama. Ortački kapitalizam u hrvatskom društvu je izrazito raširen, a afera Hotmail je paradigmatski primjer kako to u stvarnosti funkcionira - rekla je Maruška Vizek, ravnateljica Ekonomskog instituta u Zagrebu o Agrokoru ( video intervjua). Procjenjuje kako je neizvjesno da će se nagodba dogoditi do 10. srpnja, da će biti tužbi, da bi moglo biti velike štete kod prodaje hrvatskih prehrambenih proizvoda na ex-Yu tržištu. O neuvažavanju struke kaže "ako ne slušate savjete ljudi u čije je obrazovanje društvo uložilo milijune kuna, od Jasnice Garašić do Petra Miladina, do mene, onda se postavlja pitanje zašto se ulaže novac ako se njihove sugestije i prijedlozi ne uvažavaju". » N1