Matematička teorija otkrila koje su godine idealne za brak

Računica je tu

Prema novinaru Brianu Christianu i kognitivnom znanstveniku Tomu Griffithsu, autorima "Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions", pravilo 37 % moglo bi vam uštedjeti vrijeme potrebno za potragu za savršenim bračnim partnerom. Po toj logici, ako tražite ljubav i imate između 18 i 40 godina, optimalna dob da počnete ozbiljno razmatrati buduću suprugu ili supruga je nakon 26. rođendana (37% u rasponu od 22 godine). Prije toga, vjerojatno ćete propustiti kvalitetne partnere koji još uvijek mogu doći, no nakon toga, dobre su mogućnosti da će postati nedostupni, smanjujući vam šanse za pronalaženje idealnog partnera. » Život i stil