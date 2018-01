Materijal za sprdnju: Liječnik tvrdi da Trump ima 190 cm i 108 kila, kao da je sportaš

Svijet, Zanimljivosti

Inače, Melania ima 27 godina

Trumpov liječnik Ronny Jackson objavio je rezultate prvog liječničkog pregleda Donalda Trumpa prema kojem je američki predsjednik odličnog fizičkog i mentalnog zdravlja , savršeno je riješio kognitivni test, a Internet se posebno zabavlja podatkom da je Trump visok 190cm i da teži 108 kilograma. Ovaj omjer daje indeks tjelesne mase točno na 29,9, što je za mrvicu niže od 30,0 kad se nekoga proglašava pretilim, i mjere su nekih vrhunskih sportaša, Washington Post ima galeriju usporednih fotografija Trumpa i nekih od sportaša. CNN piše o tome što je liječnik rekao što to Trump radi u, kako je on to nazvao, "izvršno vrijeme", nakon što se probudi u 5.30 i prije nego se pojavi u uredu, što nije prije 11 sati. Moglo bi se ukratko reći - pije Colu, čita novine, gleda vijesti.