Merčep - neizravni krivac

Pravda nezadovoljena

Prije nekoliko dana Vrhovni sud povisio je Merčepu pravomoćnu kaznu na sedam godina zatvora. No nitko od direktnih ubojica iz redova merčepovaca nije kažnjen za ubojstva u Pakračkoj Poljani. Iako je mit o Merčepu kao ratnom heroju ovom presudom barem dijelom dekonstruiran, ostaje činjenica da je osuđen samo zato što ubojstva nije spriječio. Tako ispada da su opet neodgovorni pojedinci ubijali ljude. Da je sud donio presudu o Merčepu kao nalogodavcu zločina, to bi dirnulo u neke druge mitove i mogli bismo se zapitati kako je moguće da se toleriralo postojanje takvih jedinica te za čiji su račun one nekažnjeno vršile likvidacije, pišu Novosti