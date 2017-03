Merkel prvi se put susrela s Trumpom, koji se odbio rukovati s njom

Politika, Svijet

Susret od formata

Na konferenciji za novinare održanoj nakon razgovora između njemačke kancelarke Angele Merkel i američkog predsjednika Donalda Trumpa on je izjavio kako je njih oboje prisluškivala administracija Baracka Obame."To je barem jedna stvar koja nam je zajednička“, kazao je Trump uz čitav niz nespretnih pokreta i gesta. Merkelova na to uopće nije reagirala. No ni ovaj sastanak nije mogao proći bez mini skandala. Mediji pišu kako se američki predsjednik nije htio rukovati s njemačkom kancelarkom, ali nitko ne zna je li to učinio slučajno ili namjerno. Bussines Insider je objavio snimku na kojoj se vidi kako fotografi sugeriraju rukovanje, ali Trump se pravio kao da je to nije čuo. » Telegram