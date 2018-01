Mesić: Milošević rekao Tuđmanu - uzmi Cazin i Bihać, meni to ne treba

Hrvatska, Politika

Karađorđevo u 2

"Danas se događa jedna pošast, a to je da se mijenja povijest, da se pobjednici iz Drugog svjetskog rata proglašavaju gubitnicima, a gubitnici pobjednicima. Krivac za to je obrazovanje", rekao je Stipe Mesić u Nedjeljom u 2 ( ovdje snimka). Pričao je uglavnom u 90-ima te rekao da mu je Bora Ćosić prije rata rekao "nas interesira 63 posto BiH, to je bio srpski teritorij i to srpsko mora i ostati", a o sastanku u Karađorđevu da je Tuđman bio oduševljen kad mu je Milošević ponudio "banovinske granice iz 1938. godine, plus Cazin, Kladušu i Bihać", dok je Tuđman za Izetbegovića rekao da "Alija tu nema što reći, kad se hrvatske i srpske škare spoje za trećega tu nema problema". Najvećim krivcem za etničko čišćenje u BiH vidi Vance-Owenov plan: "Nikad nije bio potpisan, nikad nije mogao biti prevodiv, ali pošto su njime bili predviđeni planovi za Bošnjake, Hrvate, Srbe, onaj koji je bio jači na svom prostoru on je čistio". » HRT