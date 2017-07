Mesić: Znao sam da je Agrokor div na staklenim nogama, ali ruke su mi bile vezane

Hrvatska, Politika

Prokletstvo fikusa

"U vrijeme mojih predsjedničkih mandata znao sam itekako dobro da je Agrokor div na staklenim nogama. Moji će se suradnici iz onoga vremena vjerojatno sjetiti kako sam opetovano o tome govorio. No, predsjedničke ovlasti nisu mi tu davale nikakvog prostora za konkretne akcije. Dapače, a ovo sada govorim prvi puta javno, u vrijeme premijera Ive Sanadera nijedan ministar nije smio doći k meni i informirati me, samo informirati, o stanju u svojem resoru, ako mu to premijer nije dozvolio. Dakle, znao sam da je Agrokor prezadužen i da se može srušiti kao kula od karata, ali ruke su mi bile vezane. A vlada, nijedna vlada, nije poduzimala ništa. Zašto? Neka to pitanje ostane otvoreno", kaže bivši predsjednik Stipe Mesić u intervjuu Novom listu