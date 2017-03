Micanje kazaljke: Ima li to još smisla?

Svijet, Zanimljivosti

Ako ništa, dan duže traje, hej!!!

Za dva tjedna pomaknut ćemo kazaljke za jedan sat unaprijed, a Bloomber g piše o tome koliko to danas ima smisla, i ima li uopće više koristi od toga. Ovo neobično pravilo uvedeno je radi uštede energije, no nova istraživanja pokazuju da su uštede malene, ako ih uopće ima. S druge strane, taj jedan sat manje sna, odnosno mijenjanje rutine rezultira češćim prometnim nesrećama srčanim udarima . Poslovne grupe brane micanje kazaljki uz obrazloženje da dulji dan potiče potrošnju (kao da je to samo po sebi nešto dobro!?), no ni to nije točno, istražio je JPMorgan Chase Institute