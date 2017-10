Mick Jagger ima novu curu: 22-godišnju filmsku producenticu

Celebrities, Svijet

Vođa Rolling Stonesa Mick Jagger ima novu curu - 22-godišnju filmsku producetnicu Noor Alfallah. Dokaz za vezu: par je proveo nekoliko dana i noći u Parizu dok je bend bio ondje na turneji No FIlter. Razlika u godinama jest velika, on ima 74, ali ljubav je ljubav, zar ne! Jagger je donedavno bio u vezi s balerinom Melanie Hamrick (31) koja mu je rodila osmo dijete, Deverauxa koji sad ima 10 mjeseci. » The Sun