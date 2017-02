Milanović o Plenkovićevoj anemiji: To nije dijagnoza, to je izmišljeno

Hrvatska, Politika

Možda posljednji o politici

Prvi put od gubitka parlamentarnih izbora i povlačenja iz vrha politike, Zoran Milanović dao je ekskluzivni intervju za emisiju Točka na tjedan. Milanović komentira i stanje u SDP-u, ali i poteze premijera Andreja Plenkoviće. "Dakle, mislim da to u Plenkovića nije dijagnoza mislim da je to izmišljeno, mislim da sam se u JNA prvih mjesec dana se skoro ugušio od alergije i da su me skoro proglasili simulantom. Mislim da je to bilo samo za odlikaše; dakle za pripadnike određenih elita. Nevidljivih elita, koje mogu biti i u HDZ-u i u SDP-u nosit crnu kapu, crvenu kapu, petokraku, što god treba", kaže Milanović između ostalog u intervjuu Nataši Božić. » N1