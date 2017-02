Milanović: Sauchu ne treba izbaciti iz SDP-a! Još...

Hrvatska, Politika

Raspričao se

"Mislim da je to političko podmetanje što se tiče otuđenja pola milijuna kuna. Što se tiče njegove odgovornosti to ćemo tek vidjeti. U ovoj fazi Suachu ne treba isključiti iz stranke. U nekoj drugoj fazi teoretski, to je pitanje. Još uvijek ne. Ove sentimentalne aspekte ostavimo za neko drugo vrijeme. To mi blizak čovjek, mlađi od mene, radio je u kabinetu. Nije sudjelovao u donošenju bitnih političkih odluka. Upravljao je malim iznosom novca, to su bagatele. Hajdaš i drugi su upravljali milijardama, u pravilu na transparentan način", rekao je Zoran Milanović u intervjuu za N1