Ministar Marić pokušat će smanjiti javni dug za 10% do 2020.

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Ministar financija Zdravko Marić planira do 2020. smanjiti udio javnog duga u BDP-u za više od 10 postotnih bodova pa bi krajem 2019. trebao iznositi 75,3%, što bi vjerojatno dovelo do rasta kreditnog rejtinga, ali bi to i dalje bilo iznad mastriških kriterija. Marić zaduženost planira smanjivati – gospodarskim rastom, daljnjim smanjenjem proračunskog deficita i aktivacijom državne imovine. Rizici su rast troškova financiranja, jačanje eura prema kuni i 8 milijardi jamstava državnim poduzećima. » T-Portal