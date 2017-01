Ministarstvo: Popusti operatera trebali bi vrijediti i za stare korisnike

Gospodarstvo, Hrvatska, ICT, Internet, Lifestyle

Novijem popuštam

Operateri telefonskih, internetskih i TV usluga mame nove kupce jeftinijim paketima, no to dovodi to toga da stari i novi korisnici iste usluge plaćaju po različitim cijenama, i to na štetu vjernih korisnika koji ne mijenjaju operatere. "Mišljenja smo da bi ponuda mogla biti diskriminirajuća u odnosu na stare korisnike. Ako je trgovac u mogućnosti pružiti uslugu po nižoj cijeni u razdoblju od dvije godine, takvi bi se uvjeti trebali odnositi na sve korisnike, a ne samo na nove", oglasilo se po pitanju Ministarstvo gospodarstva. » Slobodna