Mirela Holy: Istraživali su me i ništa nisu našli, dosadna sam kao opatica

Ništa dosadno na prvi pogled

"Sa mnom nije lako raditi, svjesna sam svog karaktera. Tvrdoglava sam i smatram da ako smo se nešto dogovorili, onda se to treba i poštovati. Ali, politika u Hrvatskoj tako ne funkcionira, pa niti društvo. Znali su da ću se ja čvrsto držati onoga što je zapisano u izbornom programu s kojim smo dobili izbore, a to nije bilo simpatično nekim ljudima koji su bili na vrhu vlasti", izjavila je Mirela Holy u intervjuu za Novi list . Također kaže kako su je istraživali tri mjeseca prije nego je otkriven sporni mail zbog kojeg je dala ostavku, no ništa nisu našli jer je "dosadna kao opatica".