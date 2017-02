"Mirela, sve nam ispričaj!"

Hrvatska, Politika

Tragom Nives Celzijus

"Mirela Holy materijal koji je pripremila stigne još popraviti dok nije otišao u tisak. Čemu, recimo, prikrivanje identiteta Zorana Milanovića ili Marijane Petir? Hoćemo precizno znati što je to sve Milanović radio sa svojim bratom, kako se gostio u restoranu 'Tač' i slično. Reci nam s kim je bila Marijana Petir, a ne da moramo odgonetati koji je to oženjeni muškarac, otac dvoje maloljetne djece. Želimo da nam točno kažeš koji je to političar koga pljesnuo po guzici, opsovao nekome mater, posudio sto kuna, pa ih nije vratio, napio se i onda u parku bljuvao po prolaznicima, na svečanoj večeri mljackao otvorenih usta.. Sve, sve nam reci, Mirela", piše Dražen Ciglenečki o najavljenoj knjizi Mirele Holy 'Vražica nosi Pradu, a bogovi konfekciju'. » Novi list