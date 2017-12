Mišljenje: Autoritarni trendovi postaju otvoreni

EU, Politika

Nije klasika

"Termin iliberalna demokracija može nam pomoći da bolje opišemo stanje u kojemu još uvijek postoji vladavina zakona, formalno demokratske institucije, no one ne funkcioniraju kako su prvotno zamišljene. Naravno da je to uvijek oblik klasne vladavine. Nije to klasična demokracija već desetljećima, ali to da hoćemo jaku državu, državu stroge kontrole ulaska i sl. sada su u javnosti mejnstrimizirani zahtjevi", kaže ekonomist Walter Baier u intervjuu za Novosti