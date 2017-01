Društvo, Film

Nema savršene priče

Arabella Russell, savjetnica za ljubavne veze, raskrinala je nekoliko mitova koje nam o ljubavi servira Hollywood. Primjerice, The Notebook stvara mit o jednoj srodnoj duši, što može dovesti do osjećaja usamljenosti, propitivanja sasvim dobrog odnosa zbog iluzije. Tajna je da se 'ona prava' osoba ne nalazi već stvara, a to može biti bilo tko. » IOL