Mladi Makedonci - majstori lažnih vijesti

Dodatna zarada

Prvi članak o Donaldu Trumpu koji je Boris ikad objavio opisuje kako je tijekom predizbornog skupa u Sjevernoj Karolini, kandidat ošamario čovjeka u publici zbog neslaganja s njim. To se nikada nije dogodilo, naravno. Boris je pronašao članak negdje online, pa je prisvojio tekst, do najsitnijeg zareza kako bi privukao promet na svoju stranicu. Objavio je link na Facebooku, te je on podijeljen oko 800 puta. Tada, u veljači 2016. Boris je zaradio više od 150 dolara od Google oglasa na svojoj web stranici, piše Wired o makedonskim srednjoškolcima koji pišu lažne vijesti na Internetu.