Zagreb

Manneken Pis

Nakon svih peripetija ( greški u obujmu ) vezanih uz gradnju fontane na Britancu, došao je i taj dan kada je to čudo arhitekture predstavljeno javnosti. Tamo se večeras našao i jedan mladić koji je očito mislio da fontani fali ukrasa, pa je odlučio glumiti kip dječarca koji piški . No to se nije dopalo zaštitarima i nekim građanima. Pogledajte video ...