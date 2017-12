Mobiteli neće srušiti avion, ali čemu služi 'zrakoplovni mod'?

Internet, Zanimljivosti

Opasnost sa zemlje

Nikad se nije dokazalo da se signal mobilnog telefona preklopio sa signalom navigacije na avionu. "No, samo zato što se to nikad nije dogodilo, ne znači da neće", izjavio je jedan pilot za Business Insider. No, razlog leži u mreži signala koja je na zemlji, a koju bi aktivni signali iz zraka mogli poremetiti. To bi značilo da mobiteli u zraku zapravo mogu "pokupiti" signale s više baznih stanica. To bi vrlo lako moglo zagušiti mreže na tlu i uzrokovati "izbacivanja" s mreža, piše 24 sata