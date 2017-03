Zanimljivosti

Svatko ima svoj jezik u glavi

Ako volite psihologiju mogao bi vam se dopasti tekst Moć interpretacije na portalu Kultiviši se. On govori o tome kako iskustvo, potrebe, viđenje samog sebe is drugim ljudima i interpretaciju različitih događaja. Primjerice, osoba koja je u djetinjstvu zanemarivana, otkazivanje sastanka od strane prijatelja ili partnera interpretirat će kao zanemarivanje. Osoba koja ima pozitivna iskustva od prije, shvatit će stvari drugačije. Također, netko tko traži ljubav, interpretirat će ljubaznost kao flert, dok će osoba koja ne promatra ljude kroz potrebe to interpretirati kao vrlinu.vrlo je vjerojatno uzrok većine konflikata.