Modelka optužila Simmonsa za silovanje, Morrissey brani napadače

Seronje i seronje bez silovateljskih iskustava

Američka modelka Keri Claussen Khalighi izjavila je da ju je kad je imala 17 godina bio silovao glazbeni producent Russell Simmons te da je tom prilikom u sobi njujorškog hotela 1991. bio prisutan i redatelj Brett Ratner od kojeg je tražila pomoć, ali da ovaj nije reagirao nego da je sjedio i gledao, piše Los Angeles Times . Ratnera su neke druge glumice tkđ. optužile za zlostavljanje Pjevač Morrissey u intervjuu Spiegelu stao je u obranu ovih zlostavljača rekavši o glumcu Kevinu Spaceyju - "koliko ja znam, on je bio u spavaćoj sobi s 14-godišnjakon. Čovjek se pita nije li dječak znao što bi se moglo dogoditi. Zato meni to ne zvuči uvjerljivo. Čini mi se da je Spacey nepotrebno napadnut". Slično kaže i o optužbama za silovanje potiv filmskog producenta Harveyja Weinsteina koji je optužen da je na prevaru dovlačio mlade glumice u svoje hotelske sobe da bi ih silovao: "Ljudi točno znaju što se događa i pristaju na to.... Ali da je sve ispalo dobro i da su imale velike karijere ne bi pričale o tome". Glumice kojepričale su Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento i niz drugih, među ostalima i Olivia Munn koja traži od Hollywooda da prestane raditi s ovim ljudima