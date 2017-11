Modrić, Mandžukić i 2Cellos u novom hrvatskom turističkom spotu

Ju hev tu si...

“You have to see this video" kaže nasmiješeni Luka Modrić na početku novog promotivnog spota turističke zajednice, a nakon njega između lijepih kadrova Hrvatske redaju se nogometaši Mario Madžukić, Ivan Rakitić, Mateo Kovačić i Dejan Lovren, tenisač Marin Čilić, košarkaš Dario Šarić, glumica Zrinka Cvitešić i glazbenici 2Cellos i Maksim Mrvica. Svi pričaju na engleskom, bolje ili lošije, ali simpatični su. » Jutarnji