Da on bude najjaći

"Vlada sve izrazitije postaje beskrvna ekipa slabih i submisivnih ministara, potpuno pomirenih s činjenicom da je Plenković isključivi vlasnik njihovog autoriteta, ako su ga ranije uopće i imali. Netko to može vidjeti kao poremećaj do koga dolazi jer premijeru stvari izmiču iz ruku. Ali greška. Baš to Andrej Plenković želi", piše Sanja Modrić. » Novi list