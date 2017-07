MoMA odabrala najbolje sci-fi filmove: Papićev 'Izbavitelj' među 10

Film, Hrvatska, Kultura, Svijet

Momačka večer

Ugledni njujorški Museum of Modern Art , popularno i simpatično zvani MoMA, sastavio je novi filmski serijal znanstveno-fantastičnih filmova Future Imperfect: The Uncanny in Science Fiction , ali isključivo s filmovima bez vanzemaljaca i s radnjom smještenom na Zemlji. Htjeli su izbor koji propituje što znači biti čovjek, a među 10 odabranih fimova je Izbavitelj hrvatskog redatelja Krste Papića. Film je o ljudima-štakorima koji žele preuzeti vlasti, a kaže MoMA-in kurator da Papićev film napada kolektivnost. Ostali odabrani filmovi su 'Jubilee', 'The Craven Sluck', 'Her', 'World on a Wire', 'Przekładaniec', 'Strange Days', 'Late August at the Hotel Ozone', 'The Crazies' i 'Teknolust'. » Guardian