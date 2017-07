MORH: Poziv za vojnu pričuvu šalje se osobama do 55 godina starosti

Hrvatska

Tko će se izvući?

"Pozive se, pojašnjava MORH, šalje osobama do 55 godina starosti, a za potrebe šest pukovnija bit će potrebno 9000 pričuvnih pripadnika OSRH. S obzirom na to da se ne može pouzdano znati jesu li svi koji su upisani u vojnu evidenciju i vojno sposobni, pozivi su poslani za ukupno 15.000 osoba, što znači da će se njih 6000 ipak 'provući' bez poziva u pričuvne pukovnije. Radi se naime o osposobljavanju od četiri dana, a uz to će desetodnevnu uku proći pješačka satnija iz formacije bojne", piše Tportal