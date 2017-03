Hrvatska

Money money money, it isn't funny

Most traži da se već od ove turističke sezone uvede mogućnost plaćanja u eurima, ali do dnevnog iznosa od 200 eura. Najavio je to Maro Kristić , kandidat stranke za gradonačelnika Dubrovnika u emisiji na N1 . Da svaki turist s kruzera protroši 10 eura to je 10 milijuna eura, to ne bi ugrozilo ni mjenjačnice, ni banke jer je to novac koji se ionako ne promijeni, kaže Kristić.