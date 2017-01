Hrvatska, Politika

Totalno hip

Most je za stranačkog koordinatora za grad Zagreb za predstojeće izbore imenovao Antonija Pešuta. On je javnosti poznat kao bivši organizator koncerata u KSET-u i menadžer grupe S.A.R.S., te suautor njihove pjesme Lutka . On se navodno neće kandidirati, a stranka će ime kandidata objaviti nakon izbornog sabora stranke zakazanog za 28. siječnja. » T-Portal