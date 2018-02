'Mozaik' - zanimljiviji kao koncept nego kao serija

Zanimljivosti

Soderbergh ubio Sharon Stone

"Priča o nestanku, odnosno ubojstvu autorice megapopularne dječje slikovnice Olivije Lake (glumi je sjajna Sharon Stone) privući će svakog ljubitelja krimi-serija, ali i one koji vole još nešto malo light opservacija o mračnim tajnama malih mjesta, o beskrupuloznosti superbogatih i supermoćnih te čak i one koji vole malo sapuničarske intrige i strasti. No iako u seriji glume dobri glumci i prepoznaje se autorski potpis Stevena Soderbergha, opći je dojam da je eksperiment iz kojeg je nastala mnogo zanimljiviji nego sama serija", piše Zrinka Pavlić o seriji Mozaik . » T-Portal