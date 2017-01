Moždane stanice koje potiču potrebu za hranom aktiviraju se alkoholom kao i glad

Istraživanja, Zanimljivosti

Misterij riješen?

Novo istraživanje provedeno na miševima sugerira da se moždane stanice koje potiču potrebu za hranom aktiviraju alkoholom kao što ih aktivira i glad. To bi moglo pomoći objasniti zašto ljude opijanje često vodi do prejedanja. Na temelju nove studije objavljene u časopisu Nature Communications istraživači kažu da je to zato jer se glavne komponente krugova mozga za hranjenje aktiviraju alkoholom – moždane stanice poznate kao AGRP neuron. Kada je istraživački tim blokirao dio neurona kod nekih miševa, oni su onda prestali svoje pijano prejedanje. » BBC