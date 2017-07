Može li novi Pravilnik smanjiti drastičan uvoz mesnih proizvoda u Hrvatsku?

Gospodarstvo, Hrvatska

Pravila za male. Pravila za velike

Ministarstvo poljoprivrede u javnu je raspravu pustilo Pravilnik o mesnim proizvodima, kojima se na novi način reguliraju pravila u proizvodnji mesnih proizvoda, od pršuta, suhomesnattih proizvoda, pašteta, mesnih narezaka, salama i slično. Javna rasprava traje do 21, kolovoza. U Croatistočaru kažu kako se radi o usklađivanju sa novim EU propisima i tehnologijama u proizvodnji, novim sastojicima koji se koriste u mesnoj industriji u svijetu, te standarima kakvi se primjenju već više godina u Europskoj Uniji. "Ono što je problem je što se on odnosi samo na domaće proizvođače, i one sa trećih tržišta izvan EU, ali ne i za mesne proizvode koji se uvoze iz država članica", objasnio je Branko Bobetić direktor Croatistočara. » Agrobiz.hr