Mrvoš skupio 410.000 eura, postavio još 17 pametnih klupa u Zagrebu

Pametna klupa - u eurima se kupa

Mladi hrvatski poduzetnik i inovator Ivan Mrvoš prikupio je do početka ovog tjedna 410.000 eura u crowdfunding kampanji za svoje pametne klupe Steore, cilj mu je bio 400 tisuća, a s obzirom da kampanja na Funderbeamu traje do 28. ožujka, nada se da će doći do 450 tisuća. Investiciju će iskoristiti za sve segmente poslovanja od marketinga i prodaje do ubrzanja razvoja proizvoda i optimizacije proizvodnoga procesa. Ovaj tjedan Mrvoš je postavio i 17 pametnih klupa Steora na 12 lokacija u Zagrebu, lokacije su Bundek, Britanski trg, Jarun, studentski domovi Cvjetno naselje i Stjepan Radić te Trešnjevački trg.