Muzika na kostima - ploče na rendgenskim snimkama

Rebarca za slušanje

U Staljinovom SSSR-u bila je zabranjena sva zapadnjačka glazba, a nabavljanje materijala za kopiranje ploča koje su Rusi ipak prokrijumčarili u državu bilo je skupo i riskantno. Genijalno rješenje bio je smislio 19-godišnji inženjer zvuka Ruslan Bogoslovski iz Lenningrada - snimanje na rendgenske snimke. U to vrijeme sve rendgenske snimke moralo se uništavati nakon jedne godine čuvanja pa je čovjek kopao po kantama i u sljedećih 20 godina napravio 1.000.000 bootlega, od klasike do Beach Boysa, a te njegove snimke popularno se zvalo "kosti i rebra". Za ovo je završio na 5 godina u gulagu i Sibiru. Dokaz hrabrosti u potkapanju autoriteta, pobunjeničkom duhu i ljubavi prema glazbi - duh rock'n'rolla, kako to lijepo piše na Facebooku